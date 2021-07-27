Практически без шансов для соперников: букмекеры назвали фаворитов игрового дня в ЛЧ​​​​​​​

"Омония" (Кипр) - "Динамо З" (Хорватия)

(0:2 первый матч)

Начало - 19:00

В первом матче "Динамо" в домашних стенах добыло достаточно уверенную победу 2:0. Правда, голы забить удалось лишь во второй половине. Теперь противостояние переезжает на Кипр. На сам второй матч букмекеры не настолько категоричны, как на общий исход - на победу "Омонии" дают коэффициент 3.65, на "Динамо" - 2.03, на ничью - 3.55. А вот в том, что дальше пройдет именно хорватская команда практически не сомневаются - коэффициент на это 1.03, тогда на "Омонию" 13.00.

"Флора" (Эстония) - "Легия" (Польша)

(1:2 первый матч)

Начало - 19:00

Эстонский клуб в первом матче до последнего надеялся на ничью, однако поляки добыли победу уже в компенсированное время - на 90+1 минуте забил Лопес. И хотя даже такой результат оставляет шансы на проход дальше для "Флоры", сделать это будет крайне сложно. Во всяком случае, в этом уверены букмекеры, которые на это дают коэффициент 6.70, тогда как на выход в третий раунд ЛЧ "Легии" - 1.11. В целом на исход второго поединка коэффициенты следующие: победа "Легии" - 1.75, победа "Флоры" - 4.60, ничья - 3.80.

ХИК (Финляндия) - "Мальме" (Швеция)

(1:2 первый матч)

Начало - 19:00

Здесь, пожалуй, сохранилась самая большая интрига этого игрового дня. Правда, букмекеры все равно оценивают общие шансы на проход дальше ХИКа не очень высоко - коэффициент на это 5.10, тогда как на "Мальме" 1.17. А вот на второй матч интрига сохраняется: победа "Мальме" 2.15, победа ХИКа 3.35, ничья 3.45.

"Жальгирис" (Литва) - "Ференцварош" (Венгрия)

(0:2 первый матч)

Начало - 20:00

В проходе бывшей команды украинского наставника Сергея Реброва - "Ференцвароша", букмекеры абсолютно не сомневаются - на это коэффициент лишь 1.02, тогда как на успех "Жальгириса" 14.50. Но на второй матч, хоть и небольшие, но оставляют шансы и для "Жальгириса" отпраздновать локальную победу - 4.20, ничья - 3.80, победа "Ференцвароша" - 1.82.