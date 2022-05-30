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Позывной "Бандит". Срочник из Нацгвардии сбил уже три российских самолета

Фото: срочник с позывным "Бандит" сбивает российские самолета (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Юлия Бойко

Военнослужащий Национальной гвардии Украины с позывным "Бандит" сбил три российских самолета за последние полтора месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МВД Украины.

Сообщается, что этот срочник служит в Запорожской области. За полтора месяца он сбил три российских самолета из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла". Очередной боевой штурмовик СУ-25 "Грач" он сбил 29 мая.

"Я сбил не "уже" три самолета, как говорится, а еще только три самолета и буду уничтожать их до тех пор, пока потребуется - до самой нашей победы!" - отмечает нацгвардеец.

Напомним, в марте стало известно о том, что мобилизованный сотрудник "Укрпочты" сбил российский самолет тоже из ПЗРК.

Отметим, с начала российского вторжения в украинском медиа-пространстве культивировался образ непобедимого пилота, которого назвали "Призраком Киева". Позднее выяснилось, что это собирательный образ украинских асов.

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