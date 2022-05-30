Позывной "Бандит". Срочник из Нацгвардии сбил уже три российских самолета

Военнослужащий Национальной гвардии Украины с позывным "Бандит" сбил три российских самолета за последние полтора месяца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МВД Украины.
Сообщается, что этот срочник служит в Запорожской области. За полтора месяца он сбил три российских самолета из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла". Очередной боевой штурмовик СУ-25 "Грач" он сбил 29 мая.
"Я сбил не "уже" три самолета, как говорится, а еще только три самолета и буду уничтожать их до тех пор, пока потребуется - до самой нашей победы!" - отмечает нацгвардеец.
Напомним, в марте стало известно о том, что мобилизованный сотрудник "Укрпочты" сбил российский самолет тоже из ПЗРК.
Отметим, с начала российского вторжения в украинском медиа-пространстве культивировался образ непобедимого пилота, которого назвали "Призраком Киева". Позднее выяснилось, что это собирательный образ украинских асов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.