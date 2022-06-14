Позиция Турции в войне РФ против Украины: эксперт ответил, стоит ли критиковать Анкару
Если Украине и критиковать турецкую власть за ее действия по отношению войны, которую развязала против нашего государства Россия, то делать это секторально и с конкретной целью. Потому что Анкара смогла занять очень удобную позицию "над схваткой".
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Особый партнер. Какую роль Турция играет в российско-украинской войне".
Как пояснил изданию эксперт Украинского института будущего Илья Куса, за сам факт торговли с Россией нет смысла критиковать, а вот за то, что Турция принимает или пропускает через себя украденное зерно - да.
"То же касается помощи в обходе санкций, об этом тоже нужно с турками говорить, если не получается непублично, то выносить на публику. Турция ничего не будет делать просто потому, что ее критикуют, если все НАТО не может убедить их принять Швецию и Финляндию, то что мы можем в этом плане", - считает Куса.
По его словам, с начала масштабной войны в Украине Турция заняла такую позицию, что позволяет ей продавливать свои услуги как посредника, оправдывать отсутствие санкций против РФ, поддерживать отношения и с Киевом, и с Москвой и т. д.
"Турция, пользуясь фоном, который создала Украина, пытается продвинуться по тем кризисным направлениям, по которым она бы не сдвинулась в мирное время. Пользуется ослаблением США и РФ, их занятостью Украиной, чтобы продвинуться в Сирии. Тем, что НАТО должно демонстрировать солидарность - чтобы продвинуть интересы в отношении Греции. Тем, что НАТО захотело быстро принять Швецию и Финляндию - чтобы решить вопрос относительно курдов. Это все подчинено одной логике - выжать максимум из этой ситуации для усиления своих позиций", - поясняет эксперт.
Напомним, на протяжении полномасштабной российской агрессии Турция предлагает свое посредничество в мирных переговорах между Украиной и РФ, а также в вопросах разблокирования украинского зерна.
Так, недавно турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал новые переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным относительно украинского зерна.
Добавим, что Турция также предложила РФ встречу с Украиной и ООН относительно экспорта зерна.
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