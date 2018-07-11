Позиций фракций по голосованию за состав ЦИК до сих пор нет, - Парубий

Спикер подчеркнул, что вынесет вопрос на рассмотрение, когда увидит наличие его поддержки в 226 голосов

Фракции парламента до сих пор не нашли общую позицию по вопросу голосования за обновление состава Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщил глава Верховной рады во время встречи с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.

Лично глава ВР поддерживает обновление Центризбиркома.

"Вы знаете мою позицию, чтобы был обновлен состав ЦИК. Но, как я честно подчеркиваю, у меня нет кнопки "226". Поэтому мне приходится опираться на решение фракций. На сегодня у меня нет изменения позиций фракций относительно голосования по ЦИК. Если только я получу другую позицию, я сообщу об этом", - заявил Парубий.

Он заверил, что как только увидит наличие 226 голосов для принятия решения по ЦИК, будет рекомендовать рассмотреть обновление состава комиссии.

"Идут консультации фракций. Как только я увижу, что для принятия этого решения есть 226 голосов и больше, я буду рекомендовать вопрос на рассмотрение. Если не будет взаимопонимания между фракциями, конечно, этот вопрос не будет на рассмотрении. Для избрания ЦИК в зале должно быть большинство", - добавил спикер парламента.

Напомним, как сообщалось в материале РБК-Украина "Бег по кругу и провалился бойкот: как Рада пытается обновить состав ЦИК" сообщалось, что в Раде обсуждают увеличение состава ЦИК до 16 членов.