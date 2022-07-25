Пожизненное и 15 лет: убийцам адвоката Грабовского вынесли приговоры

Шевченковский районный суд Киева вынес приговоры обвиняемым в убийстве Юрия Грабовского весной 2016 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную ассоциацию адвокатов Украины.

Сообщается, что оглашение приговора длилось пять часов. По словам адвоката Сергея Вилкова, который представлял интересы потерпевшей Ольги Грабовской, один из обвиняемых получил пожизненное заключение, второй - на срок 15 лет. Дело об убийстве слушалось почти 7 лет.