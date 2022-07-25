Пожизненное и 15 лет: убийцам адвоката Грабовского вынесли приговоры

Шевченковский районный суд Киева вынес приговоры обвиняемым в убийстве Юрия Грабовского весной 2016 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную ассоциацию адвокатов Украины.
Сообщается, что оглашение приговора длилось пять часов. По словам адвоката Сергея Вилкова, который представлял интересы потерпевшей Ольги Грабовской, один из обвиняемых получил пожизненное заключение, второй - на срок 15 лет.
Дело об убийстве слушалось почти 7 лет.
Напомним, адвоката Юрия Грабовского обнаружили мертвым в марте 2016 года в лесу в Киевской области. По данным следствия, мотивом убийства не была его профессиональная деятельность.
Он был адвокатом пленного российского ГРУшника Александра Александрова, которого вместе с Евгением Ерофеевым впоследствии обменяли на Надежду Савченко.
Дело раскрыли в течение нескольких месяцев. Обвиняемые - Максим Чмилев и Артем Яковенко.
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