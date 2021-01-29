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Пожилым немцам рекомендовали не вакцинироваться AstraZeneca

Берлин, Пятница 29 января 2021 06:21
Пожилым немцам рекомендовали не вакцинироваться AstraZeneca
Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Постоянный комитет по вакцинации (Stiko) Института вирусологии имени Роберта Коха в Германии рекомендует использовать вакцину от коронавируса, разработанную компанией AstraZeneca, только для вакцинации людей от 18 до 64 лет. В AstraZeneca раскритиковали выводы Stiko.

Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на заявление комитета.

Эксперты объяснили свою рекомендацию тем, что на данный момент недостаточно данных для оценки эффективности препарата для людей старше 65 лет.

Немецкие СМИ ранее писали, что вакцина приводит к появлению антител менее чем у 10% людей старше 65 лет.

12 января Европейское агентство лекарственных средств (EMA) получило заявку на регистрацию вакцины AstraZeneca от коронавируса нового типа. До этого для использования на территории Евросоюза были одобрены две вакцины от коронавируса, одна из которых была разработана компаниями Pfizer и BioNTech, вторая - компанией Moderna.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что AstraZeneca на 60% сократит поставки COVID-вакцины в ЕС в первом квартале 2021 года. В ответ на это в ЕС пригрозили компании судом.

Позже еврокомиссар Кириакидес обвинила компанию AstraZeneca в безответственности из-за срыва поставок COVID-вакцины в страны Евросоюза.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о возможных поставках вакцины Pfizer в феврале. Данная вакцина может попасть в Украину по механизму COVAX.

Ранее также стало известно, что в Норвегии умерли 13 человек после вакцинации препаратом Pfizer.

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