UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Пожилую мать замдиректора в МВФ от Украины жестоко избили

Автор: Юлия Струк

В воскресенье на 80-летнюю мать заместителя исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислава Рашкована напали и жестоко избили. Женщину били лопатой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Facebook.

"Вчера днем неизвестный сильно избил на даче на Бугазе мою 80-летнюю мать. Сначала со спины ударил лопатой по голове. Потом, когда она упала, бил ее на земле лопатой, потом ногами по лицу... Затем украл золотую цепочку с шеи и убежал", - отметил Рашкован.

По его словам, соседи матери вызвали "скорую помощь" с полицией.

"Полиция сработала отлично - преступника поймали... Маму осмотрели в больнице, сделали все тесты. Она приходит в себя... Хотя соседи говорят, что ситуация не очень простая", - написал замдиректора МВФ от Украины.

Отметим, Рашкован занимает должность заместителя исполнительного директора от Украины в МВФ с 27 февраля 2017 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
избиениеМВФ