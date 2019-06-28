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Пожилой одессит убил трех соседей по коммунальной квартире

Новости » Происшествия    28.06.2019 - 16:09
Пожилой одессит убил трех соседей по коммунальной квартире
Фото: 78-летний убийца (od.npu.gov.ua)

Убийца утверждает, что у него украли крупную сумму денег

В Одессе 78-летний гражданин ножом лишил жизни трех соседей по коммунальной квартире. Об этом сообщает прес-служба полиции Одесской области.

По данным полицейских, жертвами убийства стали 67-летняя женщина и ее 46-летние дочь и зять.

Как сообщили в пресс-службе, расправившись с двумя женщинами убийца с ножом набросился на мужчину, однако последнему удалось вырваться и выбежать во двор дома, чтобы позвать на помощь.Правонарушитель был задержан. Своей причастности к убийству не отрицал не стал и пояснил, что свой план вынашивал больше года. Именно таким образом он решил поквитаться с соседями, которых подозревал в краже крупной суммы денег и ценностей из собственной квартиры, сообщили в пресс-службе.

 
 

В настоящее время фигурант задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания. Следователи проводят необходимые процессуальные мероприятия в рамках уголовного производства, начатого по п.1 ч.2 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в июне в Одессе во время инспекции пляжей арендаторы "Отрады" напали на депутата и журналистку. В ходе депутатской инспекции городских пляжей совладелец пляжа наставил заряженный автомат на людей, которые зашли на его территорию.

Как писало РБК-Украина ранее, в Одессе иностранец устроил на пляже стрельбу по пустым металлическим банкам.

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