Пожежі, жертви, влучання у дитсадок і будинки: що відомо про ракетний удар по містах України

Львів та область

У Львові уламки збитих ворожих ракет пошкодили багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській, внаслідок чого сталася пожежа.

"Людей евакуювали. Є постраждалі. Їм надають усю необхідну медичну допомогу", - повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Крім того, будинки також були пошкоджені у Суховолі та Ставчанах. В останньому пошкоджено 10 будівель.

За останніми даними, представленими мером Львова Андрієм Садовим, кількість постраждалих склала чотири особи.

Невеликі загоряння були і в інших частинах міста, але їх швидко загасили.

В одному із гіпермаркетів Львова через падіння уламків ракети стався обвал стелі. Надходила інформація про пошкодження транспортних засобів.

"На жаль, багато шкоди. Ракета прилетіла у двір дитячого садка. Пошкоджено понад сто жител, вибито понад 500 вікон, зруйновано дитячий садок. 4 особи отримують медичну допомогу", - повідомив мер Львова.

У Львові тимчасово перекрили вулицю Ряшівську. Також внесли зміни у схему руху громадського транспорту, а саме тролейбусів 23 і 30, а також автобусів 14, 21 і 92.

Луцьк

Внаслідок російської атаки в Луцьку було повідомлено про влучення по одному з підприємств міста.

Спочатку повідомлялося про двох постраждалих, проте вже вранці голова Волинської ОВ Юрій Погуляйко заявив, що внаслідок влучення є жертви.

"Станом на зараз загинуло 3 особи. Ще кілька постраждалих перебувають у лікарні", - написав він у Telegram.

Дніпро

Цієї ночі під час повітряного бою в небі на Дніпропетровській області силами та засобами ППО ЗСУ було збито 7 крилатих ракет Х-101/555, повідомив голова ОВА Сергій Лисак вранці.

Водночас у Дніпрі був у "прильоті" по промисловому підприємству, внаслідок чого поранення отримали дві особи.

Чиновник уточнив, що 59-річна жінка отримала легкі ушкодження та лікуватиметься вдома, а 70-річного чоловіка госпіталізували - він у стані середньої тяжкості.

"Пожежа загалом охопила понад 800 кв.м. Її локалізували", - зазначив голова ОВА.

Черкаська область, Сміла

У Смілі одна російська ракета уразила територію приватного підприємства, а друга - територію медустанови.

"На ранок ворог завдав ракетних ударів по нашій Черкащині... На щастя, обійшлося без постраждалих", - розповів начальник Черкаської ОВ Ігор Табурець.

Внаслідок атаки були пошкоджені мережі водо- та теплопостачання, і частина міста залишилася без води. На місці працюють правоохоронні та комунальні служби.

Нічні ракетні удари містами України 15 серпня

Цієї ночі в Україні було оголошено повітряну тривогу, яка охопила практично всю територію країни. Вона пов'язана із російською ракетною атакою. Так, у Повітряних силах заявляли, зокрема, про пуски ворогом крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із району Каспійського моря.

Пізніше військові заявили також про пуски ракет росіянами по Україні з району Міллєрово авіацією Ту-22 М3.

У різних містах пролунали вибухи, зокрема у Львові, Луцьку, Хмельницькому, Дніпрі, Запоріжжі, а також у Слов'янську та Краматорську.

Наслідки російських ударів у Львові, Луцьку та Дніпрі 15 серпня - у матеріалі РБК-Україна.