Пожежа у готелі для українських біженців у Німеччині: стало відомо, хто влаштував підпал

Через чотири тижні після пожежі слідчі затримали пожежника, який міг навмисно підпалити будівлю. При цьому правоохоронці виключили, що злочин був скоєний із політичних мотивів.

Там пояснили, що 32-річний підозрюваний причетний і до інших пожеж у цьому районі.

Крім того, як виявилося, чоловік допомагав своїм колегам у гасінні загоряння у гуртожитку.