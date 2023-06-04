Пожежа в будинку українських біженців у Німеччині: у МВС заявили про загибель дитини

Наразі тривають слідчі дії, деталі НП з'ясовуються.

"Сьогодні в Апольді загинула дитина, яка разом зі своєю родиною шукала захисту від бомб (російського диктатора Володимира) Путіна", - йдеться у публікації.

Представник МВС обіцяє докласти всіх зусиль для з'ясування причин пожежі.

"Тут має бути повна ясність", - наголосив Майєр.

Перед цим з'явилася інформація, що на місці НП було виявлено тіло. Особу загиблого буде встановлено після проведення судмедекспертизи, зазначали правоохоронці.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер повідомила у своєму Twitter, що федеральні органи безпеки перебувають у постійному контакті з поліцією Тюрінгії та "завжди готові надати підтримку".

"Всі мої співчуття сім'ї та біженцям, які жили тут. Хочу подякувати рятувальникам, які швидко допомогли та врятували багатьох людей з вогню", - додала вона.

Місце події в Апольді (фото: MDR/Johannes Krey)

Пожежа в будинку для українських біженців у ФРН

Цієї неділі, 4 червня, Посол України в Німеччині Олексій Макєєв заявив про пожежу в одному з будинків в Апольді, де проживали українські біженці. Дипломат тоді додав, що внаслідок нещасного випадку є постраждалі.

Також посол зазначив, що розголошувати деталі події він не може, доки триває слідство.

Місцева поліція поінформувала, що ще 10 осіб отримали поранення та доставлені до лікарні внаслідок пожежі.