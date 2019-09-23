На пожарах в Украине за неделю погибли около тридцати человек

В Украине на прошлой недели (с 16 по 22 сентября) на пожарах погибло 29 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В целом подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям около трех тысяч раз осуществляли выезды для проведения мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушения пожаров, проведения других спасательных мероприятий.

В результате принятых мер спасено 27 человек.

В течение недели было ликвидировано 2 тыс. 768 пожаров, спасено на пожарах 19 человек и не допущено уничтожение огнем 593 здания и 46 ед. техники.

Также пиротехниками службы осуществлено 252 выезды, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 937 взрывоопасных предметов.

На водных объектах погибло 8 человек.

Как сообщало ранее РБК-Украина, с 9 по 15 сентября в пожарах в Украине погибли 36 человек.

Также сообщалось, в Киеве, на улице Набережно-Корчеватской, во время тушения пожара стреляли в спасателей. Никто в результате стрельбы не пострадал.