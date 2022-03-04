Пожар и угрозу взрыва на ЗАЭС расследуют как экоцид и теракт, - Генпрокуратура

"Этой ночью вооруженные силы РФ напали на Запорожскую атомную электростанцию ​​в Энергодаре. Это самая большая АЭС в Европе и шестая в мире. Вражеские обстрелы вызвали пожар и угрозу ядерного взрыва, следствием которого может стать экологическая катастрофа мирового масштаба", - сказано в сообщении.

Офис Генпрокурора и Служба безопасности Украины начали расследование по факту совершения экоцида и террористического акта (ч. 2 ст. 28, ст. 441 и ч. 2 ст. 258 УК Украины).

Международное право запрещает военное или любое враждебное использование средств воздействия на природную среду.

Согласно Женевским конвенциям, установки и сооружения, содержащие опасные силы, а именно: плотины, дамбы и атомные электростанции - не должны становиться объектами нападения. Впрочем, агрессор, не гнушающийся обстрелом жилых массивов, школ, садов, больниц и почти ежедневно прибегает к атакам на объекты повышенной опасности.

"В первый же день войны русские войска захватили Чернобыльскую атомную электростанцию. Пока они незаконно удерживают персонал ЧАЭС. Из-за передвижения вражеской тяжелой техники нарушен верхний слой почвы на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению после Чернобыльской катастрофы. В воздух поднялась радиоактивная пыль", - сказано в сообщении.

По данным Автоматизированной системы радиационного контроля, в зоне отчуждения показатели увеличились от 4,6 до 15,7 раза по сравнению со среднегодовыми.

В результате обстрела территории пункта захоронения радиоактивных отходов киевского филиала "Объединение Радон" в г. Киеве была выведена из строя Автоматизированная система радиационного мониторинга.

Кроме этого, агрессор совершил умышленное нападение и обстрел нефтебазы в с. Крячки Васильковской общины Киевской области. Пожар на нем привел к массовому загрязнению атмосферы вредными веществами и загрязнению земли бензапиреном с попаданием в подземные воды.



По информации Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины экологический ущерб от этого пожара составляет 810 млрд грн. Также вооруженные силы РФ обстреляли и повлекли за собой пожары на нефтебазах в г. Ахтырка Сумской области и в г. Чернигове.

По всем этим фактам начаты криминальные производства. Организовано проведение следственных действий по фиксации преступлений и их последствий.