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Пожар в США: появились новые подробности

Новости » Происшествия     27.01.2020 - 21:03
Пожар в США: появились новые подробности
Фото: пожар на причале (twitter.com/LatestEventNew)

В результате пожара сгорели 35 судов

В результате пожара на причале в американском штате Алабама погибли по меньшей мере восемь человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Как сообщается, на лодочном причале Jackson County Park на берегу реки Теннесси были пришвартованы как прогулочные лодки, так и суда, использовавшиеся для жилья. В результате пожара, по предварительным данным, сгорели 35 судов.

"В данный момент мы можем подтвердить гибель восьми человек. Основная задача в том, чтобы определить, сколько людей находилось на борту лодок. Это сложно, поскольку многие приходили и уходили с территории лодочного причала, и нет информации о том, кто где находился", - заявил начальник городской пожарной охраны Джиан Никлаус.

Напомним, 27 января начался пожар на стоянке для судов в округе Джексон. В результате пожара были госпитализированы семь человек, еще семь пропали без вести.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 26 января в Калифорнии произошла авиакатастрофа, в результате которой погиб знаменитый баскетболист, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайант. Кроме него на борту вертолета также находились четыре человека - все погибли.

Кроме того, на авиастроительном заводе Beechcraft в городе Уичито (штат Канзас) произошел взрыв. Глава медицинской службы округа Седжвик Джон Галлахер сообщил, что 11 человек после происшествия доставили в больницу, еще четверым оказали помощь на месте. Один из пострадавших получил серьезные травмы.

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