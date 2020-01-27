Пожар в США: появились новые подробности

Фото: пожар на причале (twitter.com/LatestEventNew)

В результате пожара сгорели 35 судов

В результате пожара на причале в американском штате Алабама погибли по меньшей мере восемь человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Как сообщается, на лодочном причале Jackson County Park на берегу реки Теннесси были пришвартованы как прогулочные лодки, так и суда, использовавшиеся для жилья. В результате пожара, по предварительным данным, сгорели 35 судов.

"В данный момент мы можем подтвердить гибель восьми человек. Основная задача в том, чтобы определить, сколько людей находилось на борту лодок. Это сложно, поскольку многие приходили и уходили с территории лодочного причала, и нет информации о том, кто где находился", - заявил начальник городской пожарной охраны Джиан Никлаус.

Multiple people died when a massive fire swept through a dock on a river in Alabama and destroyed 35 boats. At least eight people were unaccounted for and seven others were injured and taken to area hospitals, according to the Scottsboro Fire Chief. https://t.co/bAxj3khpRq pic.twitter.com/6f7vLMxDci — ABC News (@ABC) January 27, 2020

Напомним, 27 января начался пожар на стоянке для судов в округе Джексон. В результате пожара были госпитализированы семь человек, еще семь пропали без вести.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 26 января в Калифорнии произошла авиакатастрофа, в результате которой погиб знаменитый баскетболист, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайант. Кроме него на борту вертолета также находились четыре человека - все погибли.

Кроме того, на авиастроительном заводе Beechcraft в городе Уичито (штат Канзас) произошел взрыв. Глава медицинской службы округа Седжвик Джон Галлахер сообщил, что 11 человек после происшествия доставили в больницу, еще четверым оказали помощь на месте. Один из пострадавших получил серьезные травмы.