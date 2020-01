Пожар в США: появились новые подробности

В результате пожара сгорели 35 судов

В результате пожара на причале в американском штате Алабама погибли по меньшей мере восемь человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Как сообщается, на лодочном причале Jackson County Park на берегу реки Теннесси были пришвартованы как прогулочные лодки, так и суда, использовавшиеся для жилья. В результате пожара, по предварительным данным, сгорели 35 судов.

"В данный момент мы можем подтвердить гибель восьми человек. Основная задача в том, чтобы определить, сколько людей находилось на борту лодок. Это сложно, поскольку многие приходили и уходили с территории лодочного причала, и нет информации о том, кто где находился", - заявил начальник городской пожарной охраны Джиан Никлаус.

Multiple people died when a massive fire swept through a dock on a river in Alabama and destroyed 35 boats. At least eight people were unaccounted for and seven others were injured and taken to area hospitals, according to the Scottsboro Fire Chief. https://t.co/bAxj3khpRq pic.twitter.com/6f7vLMxDci