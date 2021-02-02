Пожар в Первомайске: появилось видео изнутри "Эпицентра"

Когда в строительном супермаркете "Эпицентр" в Первомайске произошло возгорание, сработала пожарная сигнализация. В сети уже обнародовали видео изнутри заведения в первые минуты пожара.

Об этом РБК-Украина рассказали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Николаевской области.

"Сигнализация сработала. Было оповещения. Есть видео, на котором слышно как звучит сигнализация и видно нападавшего, как он бегает с топором", - сказали в пресс-службе спасателей.

РБК-Украина нашло это видео. На нем действительно видно поджигателя, а также зафиксировано, как работники заведения пытаются тушить огонь.

Кроме того, в городе сейчас наблюдаются проблемы с электроснабжением, однако в ГСЧС не знают, связано ли это с сегодняшним пожаром.

Напомним, сегодня в Первомайске мужчина устроил поджог в "Эпицентре". В результате пожара никто не пострадал. Работников и посетителей заведения оперативно эвакуировали.

Как рассказали в полиции, мужчина пришел с топором в "Эпицентр" и напал на охранника, после чего устроил поджог и попытался скрыться. Мужчину задержали охранники, двух из них нападавший ранил топором.

Добавим, поджигателю "Эпицентра" в Первомайске теперь грозит пожизненное заключение. Действия мужчины квалифицировали по двум статьям.