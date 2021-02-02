ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Пожар в Первомайске: появилось видео изнутри "Эпицентра"

Автор: Дмитрий Левицкий

Когда в строительном супермаркете "Эпицентр" в Первомайске произошло возгорание, сработала пожарная сигнализация. В сети уже обнародовали видео изнутри заведения в первые минуты пожара.

Об этом РБК-Украина рассказали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Николаевской области.

"Сигнализация сработала. Было оповещения. Есть видео, на котором слышно как звучит сигнализация и видно нападавшего, как он бегает с топором", - сказали в пресс-службе спасателей.

РБК-Украина нашло это видео. На нем действительно видно поджигателя, а также зафиксировано, как работники заведения пытаются тушить огонь.

Самые читаемые новости

Кроме того, в городе сейчас наблюдаются проблемы с электроснабжением, однако в ГСЧС не знают, связано ли это с сегодняшним пожаром.

Напомним, сегодня в Первомайске мужчина устроил поджог в "Эпицентре". В результате пожара никто не пострадал. Работников и посетителей заведения оперативно эвакуировали.

Как рассказали в полиции, мужчина пришел с топором в "Эпицентр" и напал на охранника, после чего устроил поджог и попытался скрыться. Мужчину задержали охранники, двух из них нападавший ранил топором.

Добавим, поджигателю "Эпицентра" в Первомайске теперь грозит пожизненное заключение. Действия мужчины квалифицировали по двум статьям.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины пожарНиколаевская областьвидеоГСЧСЭпицентр