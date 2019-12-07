Пожар в Одессе: на месте трагедии продолжаются поиски

В субботу, 7 декабря, спасатели продолжили проводить поисковые работы на месте пожара в Одесском колледже, который унес жизни уже 5 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, по состоянию на 6 часов утра в больницах Одессы остаются 17 пострадавших в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Вчера врачи выписали 9 человек.

В настоящее время подразделения ДЧС продолжают ликвидировать последствия пожара. Известно, что в результате пожара погибли 5 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что на стационарном лечении остаются 11 пострадавших в результате пожара в колледже Одессы. По состоянию на 17:00 пятницы, 6 декабря, 18 пострадавших были выписаны из больниц.

Как известно, пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря около 10-ти часов утра. Предварительно, пожар мог возникнуть из-за проблем с проводкой, которая не менялась с 1966 года.

Кроме того, Кабинет министров создал правительственную комиссию для расследования причин и обстоятельств пожара в Одессе. Комиссия отчитается перед правительством о результатах расследования через две недели, 20 декабря.