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Пожар в Харькове: Турция выразила соболезнования из-за гибели людей

Харьков, Четверг 21 января 2021 23:34
Пожар в Харькове: Турция выразила соболезнования из-за гибели людей
Фото: пожар в Харькове в доме для пожилых людей (kh.dsns.gov.ua)
Автор: Даша Харченко

Министерство иностранных дел Турции отреагировало на пожар в доме престарелых в Харькове. Ведомство выразило соболезнования из-за гибели людей.

Об этом сообщается на сайте МИД Турции.

В частности дипломаты пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

"С большим прискорбием получили новость, что пожар в доме престарелых в Харькове в Украине привела к человеческим жертвам и ранениям. Мы выражаем искренние соболезнования дружественному и братскому украинскому народу, а также правительству Украины и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.

21 января в Харькове в доме престарелых вспыхнул пожар.

В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах. 22 января в городе объявлен траур. Также стало известно, что правоохранительные органы открыли уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности. А Государственное бюро расследований намерено проверить харьковское управление ГСЧС на возможную халатность при проверках и других методах контроля пожарной безопасности.

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