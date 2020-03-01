Пожар в гостинично-ресторанном комплексе в Киевской области ликвидирован

В Киевской области сегодня, 1 марта, спасатели ликвидировали пожар в здании гостинично-ресторанного комплекса "Чабаны". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным ГСЧС, сегодня, 1 марта в 14:50, пожар в трехэтажном здании гостинично-ресторанного комплекса "Чабаны" ликвидировано.

Напомним, РБК-Украина писало, что в Киевской области сегодня, 1 марта, произошел пожар в трехэтажном здании гостинично-ресторанного комплекса "Чабаны". По данным службы, по состоянию на 13:30 спасателям удалось локализовать огонь на площади 300 квадратных метров. Предварительно, жертв и пострадавших в результате пожара нет.

К тушению пожара в поселке городского типа Чабаны привлечены 60 спасателей и 13 единиц техники ГСЧС.

Добавим, ранее сообщалось, что в Одессе в ночь на 1 марта произошел пожар на третьем этаже жилого дома на улице Греческой. Из здания были эвакуированы двенадцать человек, тридцать жильцов вышли сами. Пострадала женщина 1993 года рождения.