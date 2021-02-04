Пожар в COVID-больнице Запорожья: создана комиссия по расследованию трагедии

Фото: пожар в больнице (061.ua)

В Запорожье создана комиссия, которая должна разобраться в причинах пожара в инфекционной больнице, где погибли люди. На месте происшествия создали пост дезинфекции.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.

Также в связи с трагедией проведут проверки в больницах области.

Вечером 3 февраля Запорожье в областной инфекционной больнице в реанимационном отделении произошел пожар. Погибли трое больных и врач.

В пресс-службе ГСЧС в Запорожской области сообщили, что информацию о пожаре в медучреждении Служба спасения "101" получила в 23:25, и уже 00:19 возгорание на площади 20 кв. метров было ликвидировано.

Во время поисково-спасательных работ пожарные обнаружили тела 4 людей, среди которых 1 медработник.

Известно, что еще 8 человек пожарным удалось эвакуировать из очага возгорания, из них 2 медработника были госпитализированы.

Для спасателей, контактировавших с больными, была проведена санобработка на посту дезинфекции, созданному на территории больницы. Для тушения пожара привлекались 60 пожарных и 16 единиц спецтехники. Ведется расследование. Причины возгорания устанавливаются.