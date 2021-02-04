Пожар в COVID-больнице Запорожья: открыто дело

В реанимации Запорожской областной инфекционной больницы произошел крупный пожар, в результате которого погибли четверо человек. Правоохранительные органы начали расследование.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Предварительной причиной гибели является отравление угарным газом, отметила она.

"В реанимационном боксе COVID-отделения погибли трое пациенток и анестезиолог. Женщинам было 91, 76 и 64 года, врачу - 26. Все больные находились под аппаратами ИВЛ", - сообщила Венедиктова.

По процессуальному руководству Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, что повлекло гибель людей (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

Напомним, в Запорожье создана комиссия, которая должна разобраться в причинах пожара в инфекционной больнице, где погибли люди. На месте происшествия создали пункт дезинфекции.

О пожаре стало известно сегодня ночью. РБК-Украина писало, что на первом этаже в реанимации, в одной из палат произошло возгорание. Во время ликвидации были спасены 8 человек, но найдено 4 тела.