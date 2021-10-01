UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Пожар в COVID-больнице Румынии: власти уточнили число жертв

Автор: Сергей Пышкин

Вследствие пожары в COVID-больнице в Румынии погибли 7 человек. Причины возгорания и в дальнейшем устанавливаются.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Власти Румынии уточнили данные о погибших в результате сегодняшнего пожара в COVID-больнице. Жертвами трагедии стали 7 человек. Все погибшие были пациентами инфекционного отделения.

Также отмечается, что во время возгорания, еще 113 пациентов отделения находились в другой части заведения и были сразу эвакуированы.

Причины пожара пока устанавливаются.

Фото: пожар в COVID-больнице Румынии (igsu.ro)

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что в Румынии в результате пожара в COVID-больнице погибли по меньшей мере 9 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
РумынияПожар