Пожар в COVID-больнице Румынии: власти уточнили число жертв

Вследствие пожары в COVID-больнице в Румынии погибли 7 человек. Причины возгорания и в дальнейшем устанавливаются.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euronews.
Власти Румынии уточнили данные о погибших в результате сегодняшнего пожара в COVID-больнице. Жертвами трагедии стали 7 человек. Все погибшие были пациентами инфекционного отделения.
Также отмечается, что во время возгорания, еще 113 пациентов отделения находились в другой части заведения и были сразу эвакуированы.
Причины пожара пока устанавливаются.
Фото: пожар в COVID-больнице Румынии (igsu.ro)
Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что в Румынии в результате пожара в COVID-больнице погибли по меньшей мере 9 человек.