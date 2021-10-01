Пожар в COVID-больнице Румынии: власти уточнили число жертв

Власти Румынии уточнили данные о погибших в результате сегодняшнего пожара в COVID-больнице. Жертвами трагедии стали 7 человек. Все погибшие были пациентами инфекционного отделения.

Также отмечается, что во время возгорания, еще 113 пациентов отделения находились в другой части заведения и были сразу эвакуированы.

Причины пожара пока устанавливаются.

Фото: пожар в COVID-больнице Румынии (igsu.ro)