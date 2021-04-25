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Пожар в COVID-больнице в Ираке: главу Минздрава отстранили, властям дали сутки на расследование

Новина українською → Ирак , Воскресенье 25 апреля 2021 16:39
Пожар в COVID-больнице в Ираке: главу Минздрава отстранили, властям дали сутки на расследование Фото: в результате пожара в больнице в Ираке погибли по меньшей мере 82 человека (фото alboslanews.com)
Автор: Андрей Василюк

В результате взрыва кислородного бака в иракской больнице для больных COVID-19 погибло по меньшей мере 82 человека, еще 110 пострадали. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадхими уволил ключевых работников больницы, а также отстранил на время расследования министра здравоохранения страны.

Об этом сообщает Sky News.

На экстренном заседании премьер-министр Ирака Аль-Хадхими сказал: "Халатность в таких вопросах не является ошибкой, а преступлением, за которое ответственность должны нести все, кто проявил халатность".

Он дал властям Ирака 24 часа, чтобы представить результаты расследования.

Напомним, в ночь с 24 на 25 апреля в столице Ирака Багдаде произошел пожар в больнице для пациентов с коронавирусом.

Глава подразделения гражданской обороны Ирака заявил, что пожар вспыхнул на этаже, где находилось отделение реанимации. Удалось спасти 90 человек из 120, которые находились в больнице.

Член иракской комиссии по правам человека Али Баяти заявил, что среди жертв были 28 больных COVID-19, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Ранее стало известно о пожаре на кровле двухэтажного здания и одной комнаты старого корпуса Долинской центральной районной больницы. Из больницы эвакуировали 37 человек.

Также в Харькове один человек погиб и еще один пострадал в результате пожара в Заводском ангаре, где производили масло. Инцидент произошел на улице Новомосковской на территории компании "Новобаварский бетон".

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