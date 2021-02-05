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Пожар в COVID-больнице: главврача хотят отстранить от работы

Автор: Анастасия Рокитна

Глава Запорожской областной государственной администрации Александр Старух требует отстранить от исполнения обязанностей директора областной инфекционной больницы, где произошел пожар. Он считает, что это нужно для обеспечения объективного расследования.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Обращаюсь к руководству и депутатам Запорожского областного совета с требованием отстранить от исполнения должностных обязанностей директора больницы Владимира Шинкаренко на время расследования”, - написал он.

Напомним, 3 февраля в областной инфекционной больнице в реанимации ковидного отделения в результате взрыва кислорода произошел пожар. Погибли 4 человека, среди которых врач.

В полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, правоохранители задержали ответственного за пожарную безопасность в Запорожской областной инфекционной больнице.

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