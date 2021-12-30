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Пожар в больнице на Прикарпатье. Число погибших возросло, умерла санитарка

Автор: Анастасия Рокитна

Число погибших в результате масштабного пожара на Прикарпатье возросло. В больнице скончалась санитарка.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Галицкий Корреспондент".

Медицинский директор Ивано-Франковской областной клинической больницы подтвердил смерть женщины. Она получила 90% ожогов тела.

После пожара госпитализировали трех медиков. Двое из них - в критическом состоянии. Одну из них самолетом доставили в Киев.

Таким образом, число жертв пожара возросло до четырех человек. Еще один человек умер из-за COVID-19.

Напомним, причиной пожары в Косовской центральной районной больнице стало грубое нарушение правил пожарной безопасности.

Отметим, прокуратура уже начала расследование по делу о пожаре в больнице на Прикарпатье.

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Пожар