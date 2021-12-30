Пожар в больнице на Прикарпатье. Число погибших возросло, умерла санитарка

Число погибших в результате масштабного пожара на Прикарпатье возросло. В больнице скончалась санитарка.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на "Галицкий Корреспондент" .

Медицинский директор Ивано-Франковской областной клинической больницы подтвердил смерть женщины. Она получила 90% ожогов тела.

После пожара госпитализировали трех медиков. Двое из них - в критическом состоянии. Одну из них самолетом доставили в Киев.

Таким образом, число жертв пожара возросло до четырех человек. Еще один человек умер из-за COVID-19.