Пожар в больнице на Прикарпатье. Число погибших возросло, умерла санитарка
Фото: число жертв пожара на Прикарпатье возросло (if.npu.gov.ua)
Число погибших в результате масштабного пожара на Прикарпатье возросло. В больнице скончалась санитарка.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Галицкий Корреспондент".
Медицинский директор Ивано-Франковской областной клинической больницы подтвердил смерть женщины. Она получила 90% ожогов тела.
После пожара госпитализировали трех медиков. Двое из них - в критическом состоянии. Одну из них самолетом доставили в Киев.
Таким образом, число жертв пожара возросло до четырех человек. Еще один человек умер из-за COVID-19.
Напомним, причиной пожары в Косовской центральной районной больнице стало грубое нарушение правил пожарной безопасности.
Отметим, прокуратура уже начала расследование по делу о пожаре в больнице на Прикарпатье.