Топ-10 оригинальных поздравлений c Новым годом

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Поздравления с Новым годом помогут выразить теплые чувства и эмоции в самую волшебную ночь года

Осталось совсем немного времени до любимого праздника - Нового года 2019. Так как готовиться к нему принято заранее, Styler собрал лучшие поздравления с Новым годом в стихах и прозе для праздничных тостов, пожелания знакомым, родственникам, коллегам, любимым.

Поздравления с Новым годом 2019 в стихах

Если вы считаете, что пожелания в Новый год должны быть легкими и запоминающимися, на помощь придут стихи.

Поздравляю с Новым годом!

Пусть удачи будет много,

Пусть плохое не тревожит,

Пусть хорошее приходит.

Будет год пускай прекрасным,

Чудным, добрым, очень классным.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Пусть ворвутся с Новым годом

К вам весёлым хороводом

Шутки, радость, звонкий смех,

В дом достаток и успех!

***

Пусть Новый год в ваш дом войдет

С надеждой, радостью, с любовью.

И в дар с собою принесет

Большое счастье и здоровье.

Пусть падает на плечи снег,

Звенят бокалы, блещут звезды,

И верит каждый человек,

Что испытать себя не поздно.

Давайте праздновать друзья!

Иначе просто быть не может,

Судьбы вам светлой и хорошей

От всей души желаю я.

***

Каждый Новый год как сказка,

Как рождение мечты.

Новая приходит радость

В мир наш, полной красоты.

С Новым годом поздравляю

И желаю вам добра,

Много счастья, и удачи,

И душевного тепла!

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Поздравления с Новым годом 2019 в прозе

Для тех, кто не любит рифмованных строк и считает, что краткость - сестра таланта, подойдут привычные пожелания о главных ценностях в жизни человека. Но даже такое стандартное поздравление можно сделать оригинальным.

Поздравляю с Новым годом - прекрасным праздником, вселяющим надежду в сердце и веру в чудеса. Желаю, чтобы в бой курантов заветное желание перестало быть мечтой и наконец-то осуществилось, чтобы счастливый звон бокалов наполнил душу радостью и светлым чувствами, чтобы Дед Мороз принёс мешок здоровья и весёлого настроения.

***

Поздравляю с самым таинственным праздником - Новым годом! Желаю искрометных желаний и бушующих страстей, удивительных подарков и полета фантазии. Пусть тебя закружит хоровод сверкающих снежинок, а самая большая и красивая подарит нежный поцелуй. Он принесет счастье в наступающем Новом году!

Фото: Иллюстративное фото (pixabay.com)

Для праздничного тоста под бой курантов подойдут такие слова пожеланий:

Пусть в этом году в жизни появится всё то, чего вам не хватает для счастья. Пусть люди вокруг станут дружелюбнее, мир – ярче, учёба – легче, дружба – крепче, любовь – сильнее. Пусть водопады безоблачной радости обрушиваются на голову ежедневно. Пусть сердце поёт, пусть хочется жить, творить, любить и мечтать!

Красивые и прикольные поздравления с Новым годом 2019 Желтой Свиньи

Многие тексты новогодних поздравлений содержат напоминание, что символом наступающего года считается Желтая Свинья. Она вносит свои коррективы в привычные пожелания сладкой жизни:

Я желаю в год Свиньи

Много денег и любви,

Каждым вдохом наслаждаться

В год две тыщи девятнадцать.

Позабыть про все тревоги,

Счастье встретить на пороге,

Волшебство пустить в свой дом,

Чтоб царил достаток в нем!

***

Чтоб в новом году со свиньей подружиться

Придется к веселью её приобщиться.

Для этого нужно отбросить понты,

Похрюкать на беды свои с высоты.

И будет на сердце легко и светло,

И будет удача стучаться в окно,

И денег как грязи, и море любви.

Все будет прекрасно в год Желтой Свиньи!

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Свинка-хрюшка к нам идет,

Пусть с собой она несет -

И спокойствие, и радость,

За труды, за все - награду,

Дома, чтоб - благополучно,

Праздников, чтоб было не скучно,

Чтоб кубышечка - полна,

А семья - так, чтоб одна!

Год две тыщи девятнадцать -

Пусть приходит нам на радость!

Кстати, новогоднее пожелание можно дополнить оригинальным подарком своими руками.

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Видео: РБК-Украина