Топ-10 оригинальных поздравлений c Новым годом

Поздравления с Новым годом помогут выразить теплые чувства и эмоции в самую волшебную ночь года
Осталось совсем немного времени до любимого праздника - Нового года 2019. Так как готовиться к нему принято заранее, Styler собрал лучшие поздравления с Новым годом в стихах и прозе для праздничных тостов, пожелания знакомым, родственникам, коллегам, любимым.
Если вы считаете, что пожелания в Новый год должны быть легкими и запоминающимися, на помощь придут стихи.
Поздравляю с Новым годом!
Пусть удачи будет много,
Пусть плохое не тревожит,
Пусть хорошее приходит.
Будет год пускай прекрасным,
Чудным, добрым, очень классным.
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Пусть ворвутся с Новым годом
К вам весёлым хороводом
Шутки, радость, звонкий смех,
В дом достаток и успех!
***
Пусть Новый год в ваш дом войдет
С надеждой, радостью, с любовью.
И в дар с собою принесет
Большое счастье и здоровье.
Пусть падает на плечи снег,
Звенят бокалы, блещут звезды,
И верит каждый человек,
Что испытать себя не поздно.
Давайте праздновать друзья!
Иначе просто быть не может,
Судьбы вам светлой и хорошей
От всей души желаю я.
***
Каждый Новый год как сказка,
Как рождение мечты.
Новая приходит радость
В мир наш, полной красоты.
С Новым годом поздравляю
И желаю вам добра,
Много счастья, и удачи,
И душевного тепла!
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Для тех, кто не любит рифмованных строк и считает, что краткость - сестра таланта, подойдут привычные пожелания о главных ценностях в жизни человека. Но даже такое стандартное поздравление можно сделать оригинальным.
Поздравляю с Новым годом - прекрасным праздником, вселяющим надежду в сердце и веру в чудеса. Желаю, чтобы в бой курантов заветное желание перестало быть мечтой и наконец-то осуществилось, чтобы счастливый звон бокалов наполнил душу радостью и светлым чувствами, чтобы Дед Мороз принёс мешок здоровья и весёлого настроения.
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Поздравляю с самым таинственным праздником - Новым годом! Желаю искрометных желаний и бушующих страстей, удивительных подарков и полета фантазии. Пусть тебя закружит хоровод сверкающих снежинок, а самая большая и красивая подарит нежный поцелуй. Он принесет счастье в наступающем Новом году!
Фото: Иллюстративное фото (pixabay.com)
Для праздничного тоста под бой курантов подойдут такие слова пожеланий:
Пусть в этом году в жизни появится всё то, чего вам не хватает для счастья. Пусть люди вокруг станут дружелюбнее, мир – ярче, учёба – легче, дружба – крепче, любовь – сильнее. Пусть водопады безоблачной радости обрушиваются на голову ежедневно. Пусть сердце поёт, пусть хочется жить, творить, любить и мечтать!
Многие тексты новогодних поздравлений содержат напоминание, что символом наступающего года считается Желтая Свинья. Она вносит свои коррективы в привычные пожелания сладкой жизни:
Я желаю в год Свиньи
Много денег и любви,
Каждым вдохом наслаждаться
В год две тыщи девятнадцать.
Позабыть про все тревоги,
Счастье встретить на пороге,
Волшебство пустить в свой дом,
Чтоб царил достаток в нем!
***
Чтоб в новом году со свиньей подружиться
Придется к веселью её приобщиться.
Для этого нужно отбросить понты,
Похрюкать на беды свои с высоты.
И будет на сердце легко и светло,
И будет удача стучаться в окно,
И денег как грязи, и море любви.
Все будет прекрасно в год Желтой Свиньи!
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Свинка-хрюшка к нам идет,
Пусть с собой она несет -
И спокойствие, и радость,
За труды, за все - награду,
Дома, чтоб - благополучно,
Праздников, чтоб было не скучно,
Чтоб кубышечка - полна,
А семья - так, чтоб одна!
Год две тыщи девятнадцать -
Пусть приходит нам на радость!
Кстати, новогоднее пожелание можно дополнить оригинальным подарком своими руками.
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Видео: РБК-Украина