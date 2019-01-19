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Поздравления с Крещением 2019: стихи и открытки

STYLERЖизнь    19.01.2019 - 07:00
Поздравления с Крещением 2019: стихи и открытки
Иллюстративное фото (facebook.com/Astromeridianru)

Праздник Крещения символизирует очищение тела и души

19 января православными христианами отмечается светлый праздник - Крещение Господне 2019. Styler собрал топ-10 оригинальных поздравлений с Крещением в стихах, прозе, а также короткие пожелания для родных и открытки.

Поздравления с Крещением в стихах

Считается, что в крещенский день вода способна исцелить тело и душу, поэтому главным обрядом 19 января является купание в освященной проруби.

Всех сильных верой и духом, кто собирается совершить ритуал праздничного купания, стоит поздравить с праздником:

Пусть крещенские морозы
Вместе со святой водой
Отведут от вас угрозы.
И болезни стороной
Обходить вас точно будут,
В этом и сомнений нет,
Ведь воды крещенской чудо
Бережет вас от всех бед!

Иллюстративное фотоИллюстративное фото (facebook.com/pravoslaviе)

С Крещением вас поздравляю,
Благословения желаю!
И пусть крещенская водица
Спасает вас от всех невзгод.
Чтобы очиститься, напиться,
И в счастье жить весь этот год.

***

Водой Крещенской окропись
И помолись о всепрощенье,
И станет радостнее жизнь,
На мир сойдет благословенье.
И будут ангелы беречь
Твой дом от горя и печали,
Ты свечку не забудь зажечь,
Слова чтоб искренне звучали.

Иллюстративное фотоОткрытка с Крещением (facebook.com/Svt-Nikolai-hki)

Крещение 2019: поздравления в прозе

Красивые и прикольные слова пожеланий в праздник Крещения Господнего для друзей в прозе перед купанием:

В светлый крещенский день хочу пожелать  почувствовать себя настоящим ихтиандром в поисках своего счастья. "С Богом" и в прорубь ныряй, и пусть чистая водица смоет весь негатив и всякую пакость из твоей жизни.

***

Желаю окунем нырнуть под воду и живчиком выпрыгнуть из неё, желаю бодрячком по жизни и, чтобы всё обалденно было в ней. Желаю Бога не гневить, в жизни лишь добро творить, свою семью любить, друзей веселить и в своё счастье верить.

Крещение ГосподнеФото: Крещение Господне (facebook.com/mamajeva.sloboda)

В праздник Крещения хочу пожелать быть здоровее всех здоровых и красивее всех красивых. А ещё желаю из проруби выудить неотмороженную золотую рыбку, чтобы исполнила она все, а не только три, твои желания.

Короткие поздравления с Крещением

Крещение отмечается в последний день зимних святок. Этот день издавна было принято проводить весело в кругу семьи и близких людей, желать родным счастья, благополучия и здоровья.

Пусть святая вода
Смоет грех и болезни.
Вас с Крещением всех!
И пускай зло исчезнет.

***

В Богоявление Господне
Желаю смыть свои грехи,
Дела чтоб были плодородны,
Плоды от жизни неплохи.

С КрещениемОткрытка с Крещением (pixabay.com)

С Крещением! Праздник светлый и большой
Пусть озарит твой дом добром и светом,
Ты небесам мечты свои открой,
Ты только верь, и сбудется все это!

***

С Крещением Господним!
С большим днем и святым.
Пусть сердце будет теплым.
Здоровья, веры, сил!

Напомним, ранее мы рассказывали, где можно искупаться на Крещение 2019 в Киеве. Топ-15 мест, специально оборудованных для совершения крещенского обряда. 

Также врачи объяснили, стоит ли купаться в ледяной воде на Крещение и как совершить обряд с пользой для здоровья.

Видео: РБК-Украина

Крещение 2019: что категорически запрещено делать в праздник Как праздновать Крещение без вреда для здоровья: что нужно знать
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