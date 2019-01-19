Поздравления с Крещением 2019: стихи и открытки

Праздник Крещения символизирует очищение тела и души
19 января православными христианами отмечается светлый праздник - Крещение Господне 2019. Styler собрал топ-10 оригинальных поздравлений с Крещением в стихах, прозе, а также короткие пожелания для родных и открытки.
Считается, что в крещенский день вода способна исцелить тело и душу, поэтому главным обрядом 19 января является купание в освященной проруби.
Всех сильных верой и духом, кто собирается совершить ритуал праздничного купания, стоит поздравить с праздником:
Пусть крещенские морозы
Вместе со святой водой
Отведут от вас угрозы.
И болезни стороной
Обходить вас точно будут,
В этом и сомнений нет,
Ведь воды крещенской чудо
Бережет вас от всех бед!
Иллюстративное фото (facebook.com/pravoslaviе)
С Крещением вас поздравляю,
Благословения желаю!
И пусть крещенская водица
Спасает вас от всех невзгод.
Чтобы очиститься, напиться,
И в счастье жить весь этот год.
***
Водой Крещенской окропись
И помолись о всепрощенье,
И станет радостнее жизнь,
На мир сойдет благословенье.
И будут ангелы беречь
Твой дом от горя и печали,
Ты свечку не забудь зажечь,
Слова чтоб искренне звучали.
Открытка с Крещением (facebook.com/Svt-Nikolai-hki)
Красивые и прикольные слова пожеланий в праздник Крещения Господнего для друзей в прозе перед купанием:
В светлый крещенский день хочу пожелать почувствовать себя настоящим ихтиандром в поисках своего счастья. "С Богом" и в прорубь ныряй, и пусть чистая водица смоет весь негатив и всякую пакость из твоей жизни.
***
Желаю окунем нырнуть под воду и живчиком выпрыгнуть из неё, желаю бодрячком по жизни и, чтобы всё обалденно было в ней. Желаю Бога не гневить, в жизни лишь добро творить, свою семью любить, друзей веселить и в своё счастье верить.
Фото: Крещение Господне (facebook.com/mamajeva.sloboda)
В праздник Крещения хочу пожелать быть здоровее всех здоровых и красивее всех красивых. А ещё желаю из проруби выудить неотмороженную золотую рыбку, чтобы исполнила она все, а не только три, твои желания.
Крещение отмечается в последний день зимних святок. Этот день издавна было принято проводить весело в кругу семьи и близких людей, желать родным счастья, благополучия и здоровья.
Пусть святая вода
Смоет грех и болезни.
Вас с Крещением всех!
И пускай зло исчезнет.
***
В Богоявление Господне
Желаю смыть свои грехи,
Дела чтоб были плодородны,
Плоды от жизни неплохи.
Открытка с Крещением (pixabay.com)
С Крещением! Праздник светлый и большой
Пусть озарит твой дом добром и светом,
Ты небесам мечты свои открой,
Ты только верь, и сбудется все это!
***
С Крещением Господним!
С большим днем и святым.
Пусть сердце будет теплым.
Здоровья, веры, сил!
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Видео: РБК-Украина