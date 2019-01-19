Поздравления с Крещением 2019: стихи и открытки

Иллюстративное фото (facebook.com/Astromeridianru)

Праздник Крещения символизирует очищение тела и души

19 января православными христианами отмечается светлый праздник - Крещение Господне 2019. Styler собрал топ-10 оригинальных поздравлений с Крещением в стихах, прозе, а также короткие пожелания для родных и открытки.

Поздравления с Крещением в стихах

Считается, что в крещенский день вода способна исцелить тело и душу, поэтому главным обрядом 19 января является купание в освященной проруби.

Всех сильных верой и духом, кто собирается совершить ритуал праздничного купания, стоит поздравить с праздником:

Пусть крещенские морозы

Вместе со святой водой

Отведут от вас угрозы.

И болезни стороной

Обходить вас точно будут,

В этом и сомнений нет,

Ведь воды крещенской чудо

Бережет вас от всех бед!

Иллюстративное фото (facebook.com/pravoslaviе)

С Крещением вас поздравляю,

Благословения желаю!

И пусть крещенская водица

Спасает вас от всех невзгод.

Чтобы очиститься, напиться,

И в счастье жить весь этот год.

***

Водой Крещенской окропись

И помолись о всепрощенье,

И станет радостнее жизнь,

На мир сойдет благословенье.

И будут ангелы беречь

Твой дом от горя и печали,

Ты свечку не забудь зажечь,

Слова чтоб искренне звучали.

Открытка с Крещением (facebook.com/Svt-Nikolai-hki)

Крещение 2019: поздравления в прозе

Красивые и прикольные слова пожеланий в праздник Крещения Господнего для друзей в прозе перед купанием:

В светлый крещенский день хочу пожелать почувствовать себя настоящим ихтиандром в поисках своего счастья. "С Богом" и в прорубь ныряй, и пусть чистая водица смоет весь негатив и всякую пакость из твоей жизни.

***

Желаю окунем нырнуть под воду и живчиком выпрыгнуть из неё, желаю бодрячком по жизни и, чтобы всё обалденно было в ней. Желаю Бога не гневить, в жизни лишь добро творить, свою семью любить, друзей веселить и в своё счастье верить.

Фото: Крещение Господне (facebook.com/mamajeva.sloboda)

В праздник Крещения хочу пожелать быть здоровее всех здоровых и красивее всех красивых. А ещё желаю из проруби выудить неотмороженную золотую рыбку, чтобы исполнила она все, а не только три, твои желания.

Короткие поздравления с Крещением

Крещение отмечается в последний день зимних святок. Этот день издавна было принято проводить весело в кругу семьи и близких людей, желать родным счастья, благополучия и здоровья.

Пусть святая вода

Смоет грех и болезни.

Вас с Крещением всех!

И пускай зло исчезнет.

***

В Богоявление Господне

Желаю смыть свои грехи,

Дела чтоб были плодородны,

Плоды от жизни неплохи.

Открытка с Крещением (pixabay.com)

С Крещением! Праздник светлый и большой

Пусть озарит твой дом добром и светом,

Ты небесам мечты свои открой,

Ты только верь, и сбудется все это!

***

С Крещением Господним!

С большим днем и святым.

Пусть сердце будет теплым.

Здоровья, веры, сил!

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Видео: РБК-Украина