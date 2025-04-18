У поїзді "Суми - Київ" сталася пожежа: загинув залізничник

У п'ятницю, 18 квітня, у поїзді №115 "Суми - Київ" поблизу станції Путивль сталася пожежа. Внаслідок надзвичайної події загинув залізничник.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
Як повідомили в УЗ, пожежа сталася поблизу станції Путивль у місті Буринь Суської області. У вагоні загинув залізничник, серед пасажирів постраждалих немає.
Наразі пожежу локалізовано, причини встановлюються. Поїзд продовжує рух до Києва без чотирьох відчеплених вагонів.
Зазначається, що всіх пасажирів пересаджено на вільні місця в інших вагонах.
Нагадаємо, 14 квітня російські війська завдали удару дронами по пасажирському потягу в Чернігівській області за пів години до його відправлення. В момент атаки потяг ще не був заповнений пасажирами, тому обійшлося без жертв, хоча вагон зазнав серйозних пошкоджень.
Також 4 квітня російська армія завдала удару по залізничному вокзалу міста Семенівка Чернігівської області.
За даними "Укрзалізниці", в результаті прямого влучання в приміщення вокзалу після обстрілу пошкоджений дах будівлі та вибиті вікна.
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