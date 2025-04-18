У поїзді "Суми - Київ" сталася пожежа: загинув залізничник

Удари РФ по залізниці

Нагадаємо, 14 квітня російські війська завдали удару дронами по пасажирському потягу в Чернігівській області за пів години до його відправлення. В момент атаки потяг ще не був заповнений пасажирами, тому обійшлося без жертв, хоча вагон зазнав серйозних пошкоджень.

Також 4 квітня російська армія завдала удару по залізничному вокзалу міста Семенівка Чернігівської області.

За даними "Укрзалізниці", в результаті прямого влучання в приміщення вокзалу після обстрілу пошкоджений дах будівлі та вибиті вікна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.