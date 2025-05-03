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Поїзд переїхав автомобіль у Рівненській області: загинули люди (фото)

Фото: поїзд переїхав автомобіль у Рівненській області, загинули люди (facebook.com/police.in.Rivne.region)
Автор: Наталія Гурковська

У Рівненській області поїзд переїхав автомобіль. Смертельна ДТП сталася у Радивилівському районі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на поліцію Рівненської області.

Так, 2 травня, близько 19:30, у селі Рудня пасажирський потяг сполученням "Ужгород-Харків" наїхав на автомобіль ВАЗ 2109, який перебував на коліях.

"Унаслідок ДТП загинули двоє чоловіків - водій та пасажир", - розповіли правоохоронці.

Одного з них намагалися врятувати медики, однак травми виявилися несумісні з життям.

 

Фото з місця ДТП авто з поїздом, в якій загинули двоє людей (facebook.com/police.in.Rivne.region)

Як повідомлялось, раніше на Закрпатті Audi A8, за кермом якої була молода жінка, зіткнулась з поїздом. Постраждала людина.

Крім того, в Дубно сталася ДТП на залізничному переїзді за участі пасажирського потяга та вантажівки. Є постраждалий.

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ДТПРівненська областьПоїзди