Поїзд переїхав автомобіль у Рівненській області: загинули люди (фото)

У Рівненській області поїзд переїхав автомобіль. Смертельна ДТП сталася у Радивилівському районі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на поліцію Рівненської області .

Так, 2 травня, близько 19:30, у селі Рудня пасажирський потяг сполученням "Ужгород-Харків" наїхав на автомобіль ВАЗ 2109, який перебував на коліях.

"Унаслідок ДТП загинули двоє чоловіків - водій та пасажир", - розповіли правоохоронці.

Одного з них намагалися врятувати медики, однак травми виявилися несумісні з життям.

Фото з місця ДТП авто з поїздом, в якій загинули двоє людей (facebook.com/police.in.Rivne.region)