Появилось видео задержания нацгвардейца Рябчука, устроившего стрельбу в Днепре

Правоохранители задержали нацгвардейца Артема Рябчука, который сегодня в Днепре на территории "Южмаша" устроил стрельбу, в результате чего погибли 5 человек. В сети появилось видео его задержания.

"Момент задержания негодяя который безжалостно расстрелял своих сослуживцев", - написал под видео Геращенко.

Напомним, сегодня в Днепре на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" нацгвардеец около 4 утра расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих Нацгвардии, после чего скрылся.

В результате стрельбы погибли пять человек - четверо нацгвардейцев и гражданская.

Впоследствии, как сообщил глава МВД Денис Монастырский, Артем Рябчук уже задержан и будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную законом.

По данному факту открыто несколько уголовных дел, в том числе на руководство Нацгвардии.

Все подробности трагедии в Днепре - в материале РБК-Украина.