Появилось видео задержания минера моста Метро

В сети опубликовали видео задержания Алексея Белька, который устроил стрельбу в Киеве на мосту Метро, и угрожал устроить взрыв. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

Опубликованное видео было снято с дрона в ходе спецоперации. На видео показан тот фрагмент, когда Белько вывесил на машину украинский флаг, выбросил из окна автомобиля автомат и вылез через окно машины с поднятыми руками, чтобы сдаться правоохранителям.

Добавим, что на мост мужчина заехал на автомобиле Opel AA8253XK, частично заблокировав движение транспорта по мосту.

Напомним, мужчину, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, задержали. Алексея Белька задержали спецназовцы Нацгвардии. Мужчина не сопротивлялся. Тем временем полиция планирует открыть производство по статье "подготовка к террористическому акту".

Ранее сообщалось, что из сумки Белька торчал неизвестный пример, а в руке у мужчины, по свидетельствам очевидцев, "были какие-то кнопки". Мужчина ходил по мосту и угрожал все взорвать. Однако на видео сумки не видно.

Отетим, что силовики готовились к штурму моста Метро. К мужчине также направляли БТР и бронированную машину. Вероятно, он потребовал прекращения капитуляции на Донбассе.