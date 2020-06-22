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Появилось видео взрыва дома на Позняках

Новости » Происшествия     22.06.2020 - 19:55
Появилось видео взрыва дома на Позняках
Фото: последствия взрыва дома на Позняках (Виталий Носач, РБК-Украина)

В сеть попал момент взрыва квартиры

В Киеве камеры зафиксировали момент взрыва дома на Позняках. На видео видно, как взрывается квартира, затем распространяется огромная взрывная волна.

Соответствующее видео опубликовали в сообществе ДТП.kiev.ua.

Судя по расположению камеры, съемка велась с парковки ТЦ "Эпицентр". Это подтверждают данные сервиса Google Maps.Появилось видео взрыва дома на Позняках

Расстояние между домом и ТЦ - около полукилометра. Взрывная волна достигла ТЦ спустя секунду после детонирования газа.

Видео момента взрыва в Киеве на Позняках Напомним: На Позняках в Киеве произошел взрыв в многоэтажке, есть...

Опубліковано Владом Антоновим Понеділок, 22 червня 2020 р.

Напомним, вчера произошел мощный взрыв в 10-этажном жилом доме на ул. Соломии Крушельницкой 1/5 на Позняках.

В результате погибли три человека, судьба еще двоих неизвестна.

Спасатели продолжают разбирать завалы, процесс замедлился из-за высокой возможности обвала разрешенной секции дома.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины КиевВзрыв
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