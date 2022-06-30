UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Появилось видео возвращения защитников "Азовстали" из плена

Фото: обмен военнопленными между Украиной и РФ (gur.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

30 июня состоялся самый массовый обмен военнопленными между Украиной и РФ с начала полномасштабного российского вторжения. Украинская разведка опубликовала видео возвращения защитников "Азовстали".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Из российского плена вернулись 144 украинских защитников. Среди них 95 защитников Мариуполя и "Азовстали". Большинство освободившихся украинских защитников имели ранения разной степени тяжести. На видео видно, что часть военнослужащих покидают место обмена на автобусах, некоторым из них на месте предоставляется медицинская помощь.

Напомним, 30 июня состоялся самый масштабный обмен военнопленными между Россией и Украиной с момента начала полномасштабной войны. Добавим, 29 июня состоялся еще один обмен пленными. Домой вернулись не только военные, но и гражданские.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Обмен пленнымиВторжение России в УкраинуВооруженные силы УкраиныВойска РФ