Появилось видео свидания Кольченко с его мамой

Лариса Кольченко рассказала, что она впервые за 9 месяцев смогла увидеть сына

Появилось видео встречи украинского политзаключенного Александра Кольченко со своей мамой. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Лариса Кольченко рассказала, что она впервые за 9 месяцев смогла увидеть сына. Они проведут вместе три дня в специальном номере для встреч.

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Напомним, что матери Кольченко разрешили трехдневное свидание в колонии с сыном. В гостинице исправительного учреждения им выделили отдельную комнату.

Ранее в России сообщали, что состояние здоровья украинского политзаключенного Кольченко не вызывает опасений у врачей, в стационарном лечении он не нуждается.

Добавим, что ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова направила Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой письмо с предложением обменять 36 задержанных в Украине россиян на украинских политзаключенных.

Отметим, Кольченко задержали в центре оккупированного Симферополя 16 мая 2014 года, после чего перевезли в Москву. По версии российской стороны, его задержали по подозрению в причастности к взрывам возле памятника Ленину в Симферополе к поджогам офисов "Русской общины Крыма" и бывшего представительства Партии регионов.