Появилось видео сегодняшнего удара ракеты по дому в Николаеве

Сегодня утром российские войска попали ракетой в жилой дом в Николаеве, забрав жизни 5 человек. В Сети появилось видео момента этого ракетного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Ник-Вести" .

Как известно, утром российские оккупанты выпустили по Николаеву и области не менее 10 ракет. Пуски происходили в течение получаса. Одна из российских ракет попала прямо в жилой дом, что также подтверждает опубликованное видео.

В результате ракетного удара пять человек погибли и еще пять - получили ранения.