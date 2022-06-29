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Появилось видео сегодняшнего удара ракеты по дому в Николаеве

Фото: россияне нанесли ракетный удар по Николаеву (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня утром российские войска попали ракетой в жилой дом в Николаеве, забрав жизни 5 человек. В Сети появилось видео момента этого ракетного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Ник-Вести".

Как известно, утром российские оккупанты выпустили по Николаеву и области не менее 10 ракет. Пуски происходили в течение получаса. Одна из российских ракет попала прямо в жилой дом, что также подтверждает опубликованное видео.

В результате ракетного удара пять человек погибли и еще пять - получили ранения.

Напомним, жителей Николаева и области предупредили о повышении опасности из-за усиления российских ударов.

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Николаевракетный удар