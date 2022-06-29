ru ua
Ср, 29 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Появилось видео сегодняшнего удара ракеты по дому в Николаеве

Новина українською →
Николаев, Среда 29 июня 2022 20:59
Появилось видео сегодняшнего удара ракеты по дому в Николаеве Фото: россияне нанесли ракетный удар по Николаеву (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня утром российские войска попали ракетой в жилой дом в Николаеве, забрав жизни 5 человек. В Сети появилось видео момента этого ракетного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Ник-Вести".

Как известно, утром российские оккупанты выпустили по Николаеву и области не менее 10 ракет. Пуски происходили в течение получаса. Одна из российских ракет попала прямо в жилой дом, что также подтверждает опубликованное видео.

В результате ракетного удара пять человек погибли и еще пять - получили ранения.

Напомним, жителей Николаева и области предупредили о повышении опасности из-за усиления российских ударов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев ракетный удар
NEWS
Зеленский назвал условия участия Украины в саммите G20
Зеленский назвал условия участия Украины в саммите G20
DAILY
"Россию ненавижу больше, чем сами украинцы": как живут в Украине с российским паспортом
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "Россию ненавижу больше, чем сами украинцы": как живут в Украине с российским паспортом