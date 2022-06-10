Появилось видео сегодняшнего обмена пленными. Сколько человек освободили

Сегодня, 10 июня 2022 года, прошел обмен пленными с Россией по формуле "4 на 5".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.
По его словам, сегодня из плена был освобожден сельский голова Николаевского района Олег Пилипенко, который был пол похищен еще 10 марта. Также освобождены еще четверо гражданских.
"Обмен произошел по формуле "4 на 5" (четыре их, пять наших)", - добавил Ким.
Напомним, сегодня стало известно об 11-м по счету обмене пленными. По словам Кима, переговоры об освобождении Пилипенко шли очень долго.
Ранее сообщалось, что Украина тратит на содержание одного российского пленного около 3 000 гривен в месяц.
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