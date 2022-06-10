UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Появилось видео сегодняшнего обмена пленными. Сколько человек освободили

Фото: начальник Николаевской ОВА Виталий Ким (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Сегодня, 10 июня 2022 года, прошел обмен пленными с Россией по формуле "4 на 5".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

По его словам, сегодня из плена был освобожден сельский голова Николаевского района Олег Пилипенко, который был пол похищен еще 10 марта. Также освобождены еще четверо гражданских.

"Обмен произошел по формуле "4 на 5" (четыре их, пять наших)", - добавил Ким.

Напомним, сегодня стало известно об 11-м по счету обмене пленными. По словам Кима, переговоры об освобождении Пилипенко шли очень долго.

Ранее сообщалось, что Украина тратит на содержание одного российского пленного около 3 000 гривен в месяц.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Обмен пленнымиВойна России против Украины