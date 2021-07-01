Появилось видео сегодняшнего ДТП с грузовиком в Киеве

На видео зафиксировано, что водитель легкового автомобиля Ford решил повернуть перед грузовиком, который двигался по проспекту. В результате этого маневра легковой автомобиль сразу же столкнулся с грузовиком.

В то же время очевидцы происшествия утверждали, что у грузовика якобы отпало колесо.

Видео с места сегодняшнего автопроисшествия: