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Появилось видео сегодняшнего ДТП с грузовиком в Киеве

Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве сегодня, 1 июля, произошла авария с участием грузовика с газоблоками и легкового автомобиля. Инцидент, который произошел под путепроводом на проспекте Победы, попал на видеорегистратор одного из автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Киев Оперативный".

На видео зафиксировано, что водитель легкового автомобиля Ford решил повернуть перед грузовиком, который двигался по проспекту. В результате этого маневра легковой автомобиль сразу же столкнулся с грузовиком.

В то же время очевидцы происшествия утверждали, что у грузовика якобы отпало колесо.

Видео с места сегодняшнего автопроисшествия:

Напомним, в результате этой аварии пострадали два человека.

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