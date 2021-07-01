Появилось видео сегодняшнего ДТП с грузовиком в Киеве

В Киеве сегодня, 1 июля, произошла авария с участием грузовика с газоблоками и легкового автомобиля. Инцидент, который произошел под путепроводом на проспекте Победы, попал на видеорегистратор одного из автомобилей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Киев Оперативный".
На видео зафиксировано, что водитель легкового автомобиля Ford решил повернуть перед грузовиком, который двигался по проспекту. В результате этого маневра легковой автомобиль сразу же столкнулся с грузовиком.
В то же время очевидцы происшествия утверждали, что у грузовика якобы отпало колесо.
Видео с места сегодняшнего автопроисшествия:
Напомним, в результате этой аварии пострадали два человека.