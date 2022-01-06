Появилось видео противостояний в Алматы: что происходит в Казахстане прямо сейчас

В Алматы продолжаются противостояния силовиков и протестующих. В сети появилось видео из Казахстана .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Uzbek Opposition Irmatov в Twitter.

Кадры столкновений в Алматы, которые идут в эти минуты в городе, также транслирует канал 24.kg.

На кадрах видно, что столкновения не утихают. Слышны взрывы - со стороны силовиков летят гранаты. Также на кадрах видны перевернутые автомобили, некоторые из них в пламени. Протестующие пытались прорваться мимо силовиков на снегоуборочной машине.

Кадры столкновений в Алматы, которые идут в эти минуты в городе pic.twitter.com/XIpnoBvkWc