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Появилось видео противостояний в Алматы: что происходит в Казахстане прямо сейчас

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Казахстан, Четверг 06 января 2022 23:49
Появилось видео противостояний в Алматы: что происходит в Казахстане прямо сейчас Фото: в Алматы продолжаются противостояния (t me/nexta_live)
Автор: Наталья Скороход

В Алматы продолжаются противостояния силовиков и протестующих. В сети появилось видео из Казахстана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Uzbek Opposition Irmatov в Twitter.

Кадры столкновений в Алматы, которые идут в эти минуты в городе, также транслирует канал 24.kg.

На кадрах видно, что столкновения не утихают. Слышны взрывы - со стороны силовиков летят гранаты. Также на кадрах видны перевернутые автомобили, некоторые из них в пламени. Протестующие пытались прорваться мимо силовиков на снегоуборочной машине.

Кадры столкновений в Алматы, которые идут в эти минуты в городе pic.twitter.com/XIpnoBvkWc

Напомним, что в результате столкновений в Казахстане пострадало много людей - в больницах уже не хватает мест для пострадавших. Силовики открывали огонь по гражданским.

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