UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Появилось видео последствий удара по пятиэтажке в Часовом Яру

Фото: появилось видео последствий удара по пятиэтажке во Часовом Яру (ffacebook.com/DSNSDon)
Автор: Мария Кучерявец

Спасатели показали видео разбора завалов пятиэтажки в Часовом Яру. Туда накануне попала российская ракета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ГСЧС.

По данным ведомства, по состоянию на 13:00 во время проведения аварийно-спасательных работ на месте происшествия обнаружены тела 15 погибших человек, спасено из-под завалов 5.

"Установлено и поддерживается речевой контакт с тремя лицами под завалами, осуществляются меры по их спасению, работы продолжаются", - отмечают в ГСЧС.

По предварительной информации, под завалами могут быть еще 24 человека из них 1 ребенок.

Всего от Главного управления ГСЧС к проведению работ привлечено 67 человек личного состава и 10 единиц техники, дополнительно привлечено два погрузчика и два автокрана от местных органов власти.

Напомним, вчера поздно вечером российские оккупационные войска обстреляли из "Ураганов" пятиэтажку в городе Часов Яр в Донецкой области.

По словам главы ОВА, в результате обстрела в доме полностью уничтожены два подъезда. Число погибших продолжает расти.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьракетный удар