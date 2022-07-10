Появилось видео последствий удара по пятиэтажке в Часовом Яру

По данным ведомства, по состоянию на 13:00 во время проведения аварийно-спасательных работ на месте происшествия обнаружены тела 15 погибших человек, спасено из-под завалов 5.

"Установлено и поддерживается речевой контакт с тремя лицами под завалами, осуществляются меры по их спасению, работы продолжаются", - отмечают в ГСЧС.

По предварительной информации, под завалами могут быть еще 24 человека из них 1 ребенок.

Всего от Главного управления ГСЧС к проведению работ привлечено 67 человек личного состава и 10 единиц техники, дополнительно привлечено два погрузчика и два автокрана от местных органов власти.

Напомним, вчера поздно вечером российские оккупационные войска обстреляли из "Ураганов" пятиэтажку в городе Часов Яр в Донецкой области.

По словам главы ОВА, в результате обстрела в доме полностью уничтожены два подъезда. Число погибших продолжает расти.

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