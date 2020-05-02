Появилось видео первого публичного выхода Ким Чен Ына после слухов о смерти

Опубликовано видео первого публичного выхода лидера Северной Кореи Ким Чен Ына после слухов о его смерти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews.

Как сообщается, северокорейский диктатор принял участие в строительстве завода по производству удобрений в регионе к северу от столицы КНДР Пхеньяна.

Напомним, ранее появились фото первого за 20 дней публичного выхода Ким Чен Ына. Кима сопровождали несколько высокопоставленных чиновников, в том числе его младшая сестра Ким Е Чжон.

РБК-Украина писало, что в СМИ появились слухи о якобы смерти лидера Северной Кореи после неудачной операции на сердце, которую он недавно перенес в Китае.

Информация об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына появились после его отсутствия 15 апреля на праздновании дня рождения своего деда. Его видели за четыре дня до этого на заседании политбюро.

Также сообщалось, что в КНДР якобы начали готовить на замену Ким Чен Ыну. Страну должна была возглавить его младшая сестра Ким Е Чжон.

При этом в Южной Корее назвали возможную причину исчезновения Ким Чен Ына из публики. В Сеуле предполагают, что причиной исчезновения лидера КНДР может быть не болезнь, а меры предосторожности из-за вспышки коронавируса.