Появилось видео перестрелки в Броварах

Фото: место задержания (twitter.com/Artem_Shewa)

Полиция выясняет информацию о пострадавших

В Броварах прошли массовые задержания из-за стрельбы и стычок. Появилось видео с места событий.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

На видео видно, как несколько человек среди улицы стреляют из оружия.

Перестрелка в Броварах. Посмотрите на масштаб и количество оружия. И это в жилом районе, и никто особо не прячется. По официальной версии, это разборки за рынок перевозок Бровары-Киев. Опубликовано Sergiy Grishyn Четверг, 28 мая 2020 г.

Отметим, что по данному факту были задержаны 10 человек, а полиция выясняет информацию о пострадавших.

Напомним, сегодня в Броварах произошли массовые задержания из-за перестрелки. Предварительно, конфликт произошел между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Сейчас полиция устанавливает причины инцидента.

Ранее полиция задержала группу иностранных киллеров в Одессе, которые подозревают в покушении на жизнь гражданина Черногории в центре Киева.

Добавим, в центре Киева на Печерске произошла стрельба, в результате которой огнестрельное ранение получил 37-летний мужчина.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анастасия Рокитна