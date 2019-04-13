Появилось видео перехвата ракет Израиля силами ПВО Сирии

Появилось видео отражения сирийскими ПВО израильских ракет в провинции Хама. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Израильские военные самолеты в ночь на 13 апреля нанесли удары по одной из военных позиций в Сирии в районе Масьяфа. Сирийские ПВО перехватили ракеты, однако трое военных получили ранения, несколько зданий были разрушены.

Напомним, 24 марта Израиль нанес удары по постам ХАМАС в Газе. Беспилотник армии обороны Израиля нанес удары по двум наблюдательным постам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на беспорядки на границе палестинского приморского анклава.

РБК-Украина писало, что военно-воздушные силы Израиля в ночь на четверг, 7 марта, нанесли удары по базе палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на ракету и воздушные шары со взрывчаткой, выпущенные накануне с территории анклава. Самолеты и другие летательные аппараты армии обороны Израиля атаковали несколько военных целей в комплексе ХАМАС в южной части сектора Газа.