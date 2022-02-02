Появилось видео обстрела КПВВ "Гнутово" на Донбассе

В сети появилось видео обстрела украинского контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Гнутово" в Донецкой области. Он не работает с весны 2020 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-центра штаба ООС.
В частности, на видео попал момент взрыва боеприпаса на территории украинского КПВВ.
Отметим, инцидент произошел сегодня в 08:30, осколок попал в пограничника, но застрял в жетоне в нагрудном кармане.
Напомним, ранее сообщалось, что боевики использовали для обстрела КПВВ беспилотный аппарат, с которого сбросили заряд ВОГ. В результате взрыва потерь среди украинских военных не было.
Сегодня вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.