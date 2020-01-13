Появилось видео мощного извержения вулкана на Филиппинах. Видео опубликовано в Twitter.

Вулкан Таал расположен примерно в 60 км к югу от Манилы, на острове Лузон. Над его кратером образовался шлейф пепла от 9 до 14 км высотой. Филиппинские вулканологи говорят, что Таал проявляет "быструю эскалацию" вулканической активности.

Напомним, в Маниле временно приостановил работу международный аэропорт имени Нино Акиноу, отменено около 170 рейсов из-за извержения вулкана на Филиппинах. Кроме того, планируется эвакуация 200 тыс. людей.

В Филиппинском институте вулканологии и сейсмологии заявили, что опасное извержение может произойти как в течение нескольких часов, так и через несколько дней.

Отметим, сегодня в Эквадоре произошло извержение вулкана Ла-Кумбре. Вулкан Ла-Кумбре начал вулканическую активность сегодня около 18:15 (01:15 понедельника по киевскому времени).

Кроме того, число погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии увеличилось до 18 человек.