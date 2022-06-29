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Появилось видео момента попадания российской ракеты по ТЦ в Кременчуге

Фото: оккупанты обстреляли ракетами ТЦ в Кременчуге (t.me/DMYTROLUNIN)
Автор: Артур Родивилов

Президент Украины Владимир Зеленский представил доказательство российского ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.

Зеленский пригрозил ответственностью российским пропагандистам, которые врут об этом атаке.

И как подтверждение, Зеленский показал видео момента прилета. На видео видно, как ракета точно попадает в торговый центр.

"Чтобы никто не смел обманывать. Российская ракета целенаправленно ударила именно по этому объекту", - заявил Зеленский.

Он отметил, что россияне хотели убить больше людей в мирном городе.

"За этот акт государственного терроризма, как и за все остальные, Россия будет отвечать. На поле боя в Украине, усилением санкций и обязательно - в трибунале", - сказал президент.

По состоянию на вечер 28 июня общее количество российских ракет, ударивших по нашим городам - уже 2811, сообщил Зеленский.

Напомним, 27 июня, стало известно, что российские войска нанесли ракетный удар по Кременчугу.

Позже секретарь РНБО Алексей Данилов рассказал, что россияне выпустили две ракеты по Кременчугу при помощи самолетов.

Россия утверждает, что целилась по ангарам с "западным оружием", которые якобы находились рядом.

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Владимир ЗеленскийКременчуг