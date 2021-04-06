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Появилось видео с места стрельбы в поезде Константиновка - Киев

Автор: РБК-Украина

В сети появилось видео с места стрельбы в поезде Константиновка - Киев. Инцидент произошел с участием военнослужащих, которые возвращались в столицу.

Видео опубликовала полиция Харьковской области.

На видео есть купе, в котором ехали военнослужащие и в последствии забаррикадировались. А также пронумерованные как вещественные доказательства личные вещи фигурантов и изъятое оружие.

Напомним, ранее сообщалось, что стрельба в поезде произошла ночью 6 апреля, состав останавливали на станции Красноград. На место прибыла полиция, но военные забаррикадировались и угрожали открыть огонь на поражение, если их будет штурмовать спецназ. Однако военных удалось оперативно задержать.

На месте пострадавших не было, пассажиров на время полицейской спецоперации эвакуировали. В "Укрзализныце" отмечали, что поезд опаздывает на шесть часов.

Также стало известно, что по факту стрельбы открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Теперь военным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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Новости Украины КиевпоездКонстантиновкаСтрельба
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