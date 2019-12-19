ru
ua

Появилось видео с места стрельбы в Москве

Новости » Происшествия   

На данный момент известно о двух погибших

В сети интернет появились первые видео с места стрельбы в Москве, в результате которой погибли несколько человек. Видео выкладывают российские Telegram-паблики.

Сообщается, что в ходе инцидента неизвестный с оружием забаррикадировался в здании на Большой Лубянке и открыл огонь. На место стрельбы прибыли группы специального назначения и взрывотехники. Также сообщается, что движение транспорта на Лубянке перекрыто.

Отметим, ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова. Данные российских СМИ о пострадавших и погибших разнятся. Предположительно, стрельбу открыли в приемной офиса Федеральной службы безопасности, после чего нападавший выбежал на улицу.

Напомним, ранее в Дании полиция провела масштабную спецоперацию по всей стране из-за подозрений о возможной подготовке террористического акта. Как сообщили в местной полиции, возможные теракты готовились по исламистским мотивам.

До этого в Польше задержали гражданина Украины, подозреваемого в подготовке теракта. Украинец якобы планировал взорвать автомобиль возле торгового центра, за два месяца до задержания мужчина принял ислам.

Рада окончательно отменила депутатскую неприкосновенность Верховный суд разрешил УПЦ Московского патриархата сохранить название
Читать все новости