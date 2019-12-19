Появилось видео с места стрельбы в Москве

В сети интернет появились первые видео с места стрельбы в Москве, в результате которой погибли несколько человек. Видео выкладывают российские Telegram-паблики.

Сообщается, что в ходе инцидента неизвестный с оружием забаррикадировался в здании на Большой Лубянке и открыл огонь. На место стрельбы прибыли группы специального назначения и взрывотехники. Также сообщается, что движение транспорта на Лубянке перекрыто.

Отметим, ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова. Данные российских СМИ о пострадавших и погибших разнятся. Предположительно, стрельбу открыли в приемной офиса Федеральной службы безопасности, после чего нападавший выбежал на улицу.

Напомним, ранее в Дании полиция провела масштабную спецоперацию по всей стране из-за подозрений о возможной подготовке террористического акта. Как сообщили в местной полиции, возможные теракты готовились по исламистским мотивам.

До этого в Польше задержали гражданина Украины, подозреваемого в подготовке теракта. Украинец якобы планировал взорвать автомобиль возле торгового центра, за два месяца до задержания мужчина принял ислам.